Des agressions au couteau dans le Carré ? Une fake news se répand sur les réseaux sociaux

Le message circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Et il est très alarmiste : "Hello les copines, petit conseil de la part d'Hugo, policier à Liège : ne pas sortir dans le Carré pour le moment, ça fait 5 nuits d'affilée que des inconnus avec des capuches foncent sur une personne au hasard et lui mette des coups de couteau dans le dos avant de s'enfuir. (...) Please, restez chez vous."

"C'est une fake news !", nous confirme la police de Liège. Il n'y a pas eu d'agressions de ce type ces derniers jours.

Une fake news qui s'inspire approximativement de faits réels

Cette fake news trouve probablement sa source dans des agressions, bien réelles celles-là, survenues début novembre. Un individu a été arrêté après avoir porté des coups de couteau à une personne, à hauteur des mollets, avant de commettre en vol avec violence, également avec un couteau, mais sans blesser d'autres personnes. Le parquet avait mis l'affaire à l'instruction.

Et depuis, confirme la police de Liège, il n' y a pas eu d'agressions de type, et encore moins une séries de "nuits noires". Depuis les faits de début novembre, les équipes de patrouille dans le Carré ont au contraire été renforcées. Nous allons contacter les personnes à l'origine de ces informations anxiogènes, conclut la porte-parole de la police liégeoise.