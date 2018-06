Derwa devient Viande de Liège et bénéficiera de 4 millions d'investissements

La firme Derwa, spécialisée dans la transformation de la viande et reprise par un consortium d'investisseurs belges à la fin mars, a décidé de changer le nom du site liégeois et de l'appeler Viande de Liège. Le consortium des cinq partenaires "Belgian Meat Partners" a décidé d'investir à moyen terme 4 millions d'euros dans la modernisation de l'outil et le renforcement des équipes, indique vendredi Viande de Liège dans un communiqué.

Depuis mars dernier, les industriels réunis au sein de "Belgian Meat Partners" ont donné une nouvelle impulsion à la firme en apportant des changements majeurs au conseil d'administration, au management, à l'organisation, aux partenaires etc.

"Le consortium a également pris une décision forte, celle de changer le nom du site liégeois eu égard à tous les changements stratégiques mis en place en quelques mois seulement. Ce changement de nom, qui s'est rapidement imposé, a été communiqué en primeur au personnel", explique Viande de Liège.

Fin mars dernier, cinq sociétés spécialisées dans la transformation de viande, regroupées au sein de "Belgian Meat Partners" reprenaient la firme Derwa, mise en cause pour des pratiques douteuses.

A la suite de plusieurs contrôles négatifs, La Vieille Abbaye, un atelier du grossiste Derwa avait perdu son agrément à l'automne dernier mais l'entreprise avait introduit un recours en urgence, gagné en raison de "failles dans les procédures". Elle avait ensuite obtenu le droit de poursuivre son activité dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat.

La firme Derwa a été rachetée par un consortium fin mars. Le dernier contrôle au sein de La Veille Abbaye, en mars dernier, était "favorable avec remarques". Mais auparavant, l'entreprise avait vendu des charcuteries dont la conformité ne pouvait être garantie. Il était question notamment de restes de jambon congelés puis intégrés dans du saucisson malgré le dépassement de leur date de péremption.