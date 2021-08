Derniers tours sur la foire de Huy pour le manège de Roger Kisselstein après 51 ans de présence

"Je suis ici depuis 1970.", explique Roger Kisseltein, "J’ai 67 ans maintenant. J’ai encore un petit carrousel. C’est un carrousel qui est vite monté. En une heure, il est monté. Celui-ci demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup d’entretien. Et alors, les grosses fêtes, c’est tôt, c’est tard. Je ne suis plus. Je vais faire beaucoup moins de foires. Je ne ferai vraiment que des petites kermesses, de temps en temps, d’un week-end."

En 51 ans, le manège a-t-il connu des modifications ? "Tous les véhicules que vous pouvez voir ont été changés, répond Roger Kisselstein. Il y a juste le cheval que j’ai depuis 1970. Je l’ai amélioré. On a mis des lampes courantes, on a changé le plafond. Mais la structure en elle-même, c’est toujours la structure de quand je l’ai acheté."

Cet achat remonte au tout début de sa carrière : "Mes parents avaient un petit carrousel qui faisait la foire de Liège, les deux foires de Verviers et des petites fêtes dans les environs. Un moment donné, ils ont essayé un commerce. Ils avaient vendu leur petit carrousel en Allemagne. Mais ils ne se plaisaient pas. Ils ont cessé le commerce. Ils ont trouvé ce manège-ci. Et depuis 1970, on l’a gardé. J’avais 16 ans. Mon père n’était pas en trop bonne santé. J’ai fait une année en les aidant et en étant à l’école. Mais je ne savais plus continuer comme ça. Donc j’ai arrêté l’école et continuer ceci à temps plein."

Même si exploiter ce manège était devenu trop dur, c’est évidemment avec un pincement au cœur qu’il va arrêter : "Faut bien se décider un jour. On n’est pas éternel, hélas. Ça arrive souvent que des personnes me disent : 'Ma fille a été dessus et maintenant ce sont nos petits-enfants qui vont sur le manège.' Je ne me rendais pas compte de la sympathie que les gens m’accordaient. J’ai vraiment eu beaucoup de marques de sympathies ces jours-ci de gens qui ont appris que je prenais ma retraite. Ça m’a vraiment fait plaisir."