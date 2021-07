Dernier acte pour la saga politique de Grâce-Hollogne?

C'est probablement la fin de la saga politique qui dure depuis plusieurs mois à Grâce-Hollogne, où un nouvel acte a été posé ce lundi soir lors d'un conseil communal convoqué en urgence.

Ce nouvel acte, c'est le vote d'une motion de méfiance collective à l'encontre du collège communal, afin de réinstaller ce même collège. Ça peut paraître bizarre, alors un mot d'explication s'impose.

Depuis très longtemps à Grâce-Hollogne, c'est la guerre entre l'actuel bourgmestre, ex-socialiste, Maurice Mottard et celui qui fut son premier échevin, le socialiste Manuel Dony. Le 25 mars dernier, le dernier membre du clan Dony était éjecté du Collège communal via une motion de méfiance individuelle. Or, selon le ministre des Pouvoirs locaux, il n'était pas permis de procéder de la sorte. Il aurait fallu passer par une motion de méfiance collective.

C'est cette motion qui a été votée hier soir justement, avec un nouveau pacte de majorité qui présente un bourgmestre, des échevins et un président de CPAS... identiques à ceux mis en place le 25 mars. A ce moment-là, cette nouvelle majorité avait d'ailleurs été élargie au MR. Au moment du vote, le clan Dony a voté contre. 17 autres élus l'ont approuvé.