Depuis octobre, l'école du Centre, à Verviers, accueille une classe d'enfants primo-arrivants

"Ils ont tous des niveaux différents" explique Cindy Franchimont, leur institutrice. "On travaille donc en autonomie, avec des ateliers adaptés pour chacun. Ici, une élève écrit des mots sur l'ordinateur, pendant qu'une autre écoute une chanson en français. Un peu plus loin, un petit groupe fait un jeu de vocabulaire: chacun pêche une image et doit énoncer le mot qui correspond à l'image. Ils ont besoin qu'on soit là tout le temps avec eux. J'essaye vraiment de respecter le rythme de chaque enfant".

A Verviers, l'école du Centre accueille des enfants de 21 nationalités différentes. Pratiquement la moitié des élèves sont étrangers et 7 enfants sur 10 ne parlent le français qu'à l'école. Cette classe d'accueil est donc une véritable bouffée d'oxygène pédagogique pour des enfants entre 4 et 11 ans qui, chaque matin, ne font qu'apprendre le français avant de rejoindre leur classe d'âge.

Ils s'appellent Naima, Said, Hazem, Faa... Ils viennent de Palestine ou de Somalie. Il y a quelques mois, ces enfants ne parlaient pas un mot de français. Aujourd'hui, ils sont intégrés dans une classe DASPA comme on dit pour "Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants".

L'accueil dure un an, voire plus, comme le souligne Cindy Franchimont: "Les enfants ont droit à ce type d'enseignement pendant toute l'année. On peut aussi demander une dérogation pour les enfants qui n'ont jamais été scolarisés pour qu'ils puissent encore continuer six mois l'année suivante".

Et, en quelques mois à peine, les enfants ont fait des progrès considérables en français: "Quand ils sont arrivés à l'école, aucun ne parlait le français. Certains n'étaient même jamais allés à l'école auparavant dans leur pays" explique leur institutrice. "On a commencé les cours au mois d'octobre, et maintenant, ils parviennent déjà à déchiffrer des mots et des petites phrases" .

Des formalités simplifiées

L'institutrice Cindy Franchimont et la directrice Sabine Sail. - © RTBF - Erik Dagonnier

Des primo-arrivants, il y en a toujours eu à l'école du Centre. Avant, ils suivaient les cours de première primaire pour apprendre à lire et écrire. Depuis septembre 2019, ils ont donc "leur" classe. Sabine Sail, la directrice de l'école: "A la rentrée 2019, il y a eu des nouveaux calculs au niveau des encadrements, et on a eu la possibilité, sans devoir faire de gros dossiers administratifs, d'ouvrir une classe DASPA si on avait minimum 8 nouveaux élèves primo-arrivants ou assimilés primo-arrivants. C'était le cas puisque nous avons accueilli 11 nouveaux élèves. Et cela nous a permis d'ouvrir la classe sans plus de formalités. Ce qui était notre rêve depuis des années".

Les enfants sont très fiers

"La difficulté d'accueillir des primo-arrivants, c'est qu'ils puissent suivre dans les classes, et le peu de français qu'ils connaissent ne suffit pas pour suivre un enseignement ordinaire" poursuit la directrice. "C'est donc une classe un peu spéciale dans l'enseignement ordinaire mais elle est vraiment nécessaire pour ces enfants. On a par exemple des jumelles en 5ème primaire qui, quand elles sont arrivées et qu'on leur a présenté un crayon, ne savaient pas ce que c'était. Ici, elles commencent à écrire, à lire, tout ça en à peine trois mois. C'est fabuleux. Et les enfants sont très fiers de ce qu'ils arrivent à faire".