Depuis 2017, 44 façades du centre de Verviers rénovées grâce à la nouvelle prime communale

A Verviers, dans le cadre de la politique du logement, une prime communale à la rénovation des façades d'immeubles privés a été instaurée au printemps 2017.

Ces primes variant de 5000 ou 7500 euros concernent des immeubles dont les propriétaires ont d'abord mis leur intérieur en conformité avec les normes de salubrité et de sécurité. Les immeubles doivent aussi se situer dans 3 périmètres définis.

Nous espérons vraiment que d'ici trois ou quatre ans, ce seront des quartiers entiers qui auront une image rénovée

Depuis deux ans et demi, 65 façades de 50 immeubles ont ainsi été rénovées. Sophie Lambert, l'échevine verviétoise du logement: "Nous nous réjouissons après deux ans seulement de la mise en place de cette prime d'avoir pu constater des changements nombreux dans les quartiers concernés: la ville haute, la vieille ville, et l'hypercentre de Verviers. Des changements notamment dans le quartier Raines-Sécheval où là, 16 façades ont été rénovées, et également dans celui des Minières où ce sont pas moins de 9 façades qui ont été rénovées. Complémentairement, on a aussi pu constater ce qu'on appelle un effet d'entrainement: certains propriétaires qui n'étaient pas nécessairement dans les conditions de départ ont aussi décidé de rénover sur fonds propres, d'initiative, leur façade, ce qui donne une toute autre image des quartiers concernés. Et il ne faut certainement pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer à investir dans cette prime parce que, quelque part, c'est répercuter sur l'espace public des investissements qui sont consentis pour mettre en conformité des biens. Et nous espérons vraiment que d'ici trois ou quatre ans, ce seront des quartiers entiers qui auront une image rénovée".