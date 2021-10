Déposer une plainte de manière virtuelle : ce sera bientôt possible à Ans

Pour déposer une plainte ou ouvrir un dossier, vous n’aurez bientôt plus besoin de rencontrer un policier en chair et en os à Ans. Dans l’Hôtel de Ville, une petite salle a été aménagée. À l’intérieur, on y retrouve un bureau et un écran qui vous mettra directement en liaison avec un agent de la police, physiquement situé à quelques kilomètres de là. Policier, qui gérera à lui seul les plaintes de deux commissariats.

Comment ce système fonctionne-t-il ? Imaginons : vous habitez à Ans et êtes en conflit avec votre voisin ou encore, vous avez égaré des documents. Pour déposer une plainte ou ouvrir un dossier, il vous suffira de vous rendre à la commune. Muni d’un ticket et de votre carte d’identité, "vous entrez dans le local une fois que votre tour est arrivé", décrit Christophe Cleeren, commissaire à la zone de police Ans/Saint-Nicolas. "Puis, vous devrez vous identifier au moyen de votre carte d’identité. Un policier va ainsi pouvoir commencer l’audition." Un outil est également à disposition pour scanner des documents et les envoyer à la police.

Quel intérêt ?

Rencontrer un vrai policier mais par écran interposé : pourquoi est-ce intéressant ? Par souci d’efficacité explique la police. Actuellement, deux policiers doivent être présents dans le bureau au moment du dépôt d’une plainte, question de sécurité. Ce sont donc deux agents "coincés" au commissariat, qu’il y ait un dossier à gérer ou dix.

Avec ce bureau virtuel, un seul agent se chargera de recevoir les plaintes de deux commissariats. "L’intérêt de ce système, c’est de pouvoir offrir un service supplémentaire à la population et de ne pas coincer quatre policiers à l’intérieur d’un bâtiment quand un seul suffit pour prendre les plaintes. Les trois autres peuvent alors être sur le terrain, au profit de la population, pour la sécurité", explique Christophe Dekens, chef de corps de la zone de police Ans/Saint-Nicolas. Il l’assure : la volonté derrière ce dispositif est bien de mettre la technique au profit de l’humain, et non pas de remplacer l’humain par la technique.

L’importance du non verbal

Il y a l’aspect visuel aussi. "Je suis tout seul dans mon bureau au commissariat central. Nous sommes en tête à tête. Vous avez vraiment l’être humain devant vous et pas un robot ou une personne au bout d’un fil", développe à travers l’écran Franco Alberti, premier inspecteur à la zone de police Ans/Saint-Nicolas. Bien que ce système ne soit pas destiné à recevoir des plaintes pour des faits graves (où un rendez-vous en présentiel reste privilégié), l’inspecteur insiste sur l’importance du non verbal lors des dépositions.

Le premier guichet virtuel wallon devrait être accessible à la population à partir du mois de novembre. Son coût : 107.000€. Une deuxième machine sera par la suite installée ailleurs.