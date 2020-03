Dépistage du coronavirus: des dizaines de voitures font la file au "labo drive" du CHR de la Citadelle de Liège

Les patients restent dans leur voiture, et un prélèvement est effectué. - © RTBF

Une sorte de "drive-in" du dépistage donc: les patients restent dans leur voiture, et un prélèvement est effectué. A l'arrière d'une des voitures, Laurine, 17 ans, est envoyée par son médecin traitant: "J'ai été en contact avec une personne qui revenait d'Italie, et le docteur m'a prescrit de venir jusqu'ici. J'ai super mal à la tête, je ne me sens pas très bien, on verra bien. Je ne suis pas inquiète" témoigne-t-elle.

Uniquement sur prescription médicale

Le laboratoire se situe au sous-sol. On pourrait se croire dans un parking de grande surface en période de soldes. Le labo est à peine ouvert que des dizaines de voitures font la file. Pour bénéficier du prélèvement, il faut avoir consulté son médecin et avoir une prescription. Ensuite, les échantillons sont envoyés au labo de référence. Dr Jean Louis Pepin, directeur médical du CHR Liège: "C'est la responsabilité du centre de référence de la KUL de décider ou non de réaliser le test. Nous, nous avons la prescription du médecin généraliste, et nous faisons le prélèvement".