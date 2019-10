Dénomination de deux nouvelles rues à Seraing : les citoyens ont choisi Germaine Thibert et Rosa Parks

A Seraing, une consultation citoyenne a été organisée au début de l’été concernant la dénomination de deux des trois nouvelles voiries situées dans un nouveau lotissement dans le quartier Mabotte à Jemeppe-sur-Meuse.

Désireux de rendre hommage à des personnalités féminines ayant marqué l'histoire, le Collège communal avait proposé le nom de Simone Veil pour une des trois voiries et donné la possibilité aux Sérésiens de choisir entre six autres femmes importantes et influentes pour les deux autres rues.

Les noms qui ont emporté le plus de suffrages sont ceux de la Sérésienne Germaine Thibert, figure emblématique du Parti Communiste, et de l’Américaine Rosa Parks, militante de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

Les dénominations des nouvelles voiries seront soumises au Conseil communal de Seraing le 14 octobre prochain.