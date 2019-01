Déneiger les pistes cyclables ? Les liégeois devraient commencer à y penser

Il ne faut pas croire que ce soit simplissime de dégager les pistes cyclables. Le modèle classique de chasse-neige à lame, outre le problème de la largeur, risque de laisser une couche de glace après raclage. Et le sel en grain n'est pas des plus efficace: c'est le frottement des pneus de voitures qui accélère la fonte, sur les voiries. Le passage de quelques bicyclettes ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle les municipalités préfèrent généralement des petits engins avec une brosse rotative à l'avant, et un réservoir à saumure liquide à l'arrière. Les strasbourgeois et les messins disposent de ce genre d'équipements. Ce n'est donc pas dans le grand nord, uniquement. Et d'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, les autorités maastrichtoises ont prévu d'utiliser, ce mardi matin, quatre de ces sneeuw veegmachine, et de traiter le réseau cyclable en priorité, avant les routes.