Démolition du Golf Hôtel de Spa : début d'un chantier aux frais de la commune

D'inspiration anglo-normande, la façade à colombages du Golf Hotel rappelait la belle époque de la cité thermale. Mais la filiale anversoise du groupe hollandais qui l'a acheté début des années 2000 ne l'a jamais entretenu ou restauré. Et un incendie a donné le coup de grâce à ce bâtiment non-assuré en 2017. Un bureau d'expert mandaté par la ville a d'ailleurs conclu à son instabilité et à un potentiel danger.

© RTBF - Anpo

Depuis des années, la ville et le propriétaire ne se parlent plus que par huissier et avocat interposés. Et vu que ce propriétaire ne bouge pas, la bourgmestre de la commune spadoise a pris un arrêté de démolition.

Interrogé sur l’avenir du site, l'échevin des travaux et de l'urbanisme Paul Mathy a déjà sa petite idée : "On n’est toujours pas propriétaires du bien. Ce sera dans la liberté du propriétaire de faire ce qu’il a envie de faire, mais il devra bien entendu introduire des permis. Nous serons très attentifs aux permis parce que nous voulons que le bâtiment soit construit à l’identique. En tout cas, la façade et le volume de ce bâtiment, du moins, devront être faits à l’identique".