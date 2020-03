Déménagement du CHC : la clinique de l'Espérance désormais vide

La Clinique de l’Espérance, à Montegnée, deuxième des trois sites liégeois du groupe CHC, a cessé ses activités ce lundi vers 17h00. Le dernier patient a été transféré au MontLegia, a indiqué sa directrice Isabelle François. Seules les unités de la Clinique Saint-Vincent de Rocourt, la maternité et la psychiatrie, doivent encore rejoindre leur nouveau site.

Les opérations de déménagement des différents sites liégeois du CHC vers le nouvel hôpital en bordure de l’A602 se sont poursuivies lundi avec les unités de pneumologie, de médecine générale et de revalidation. Les 22 patients transférés, parmi lesquels quatre cas de Covid-19, ont été pris en charge tous les quarts d’heure. "Nous avons parfois doublé ce temps afin de faciliter l’installation dans leur unité, le nouveau site étant désormais en activité", précise la directrice du MontLegia. Le matériel encore présent à Montegnée sera transféré mardi. Quant au dernier site de Rocourt, certains accouchements y ont encore lieu actuellement. Le service de néonatalité, l’unité des grossesses à risque et l’unité psychiatrique, forte d’une vingtaine de patients, devraient être transférés pour le 28 mars au plus tard.