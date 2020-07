Démantèlement d'un trafic international de stupéfiants à Liège

La police judiciaire fédérale de Liège (section crime organisé) a démantelé un réseau belgo-albanais en région liégeoise impliqué dans un trafic international de stupéfiants, a indiqué vendredi le parquet de Liège. 17 personnes ont été interpellées lors d'actions menées les 7 et 9 juillet; neuf d'entre elles ont été placées sous mandat d'arrêt.

Les 7 et 9 juillet, la police judiciaire fédérale de Liège, assistée des unités spéciales, de la direction centrale et de maîtres-chiens, a procédé à plusieurs perquisitions et interpellations en région liégeoise, verviétoise et bruxelloise. 17 personnes ont été interpellées. Parmi celles-ci, sept ont été libérées sous conditions et neuf ont été placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction liégeois.

Lors des perquisitions, les policiers ont découvert de la cocaïne, une plantation de cannabis, des drogues de synthèse, des armes de poing, de faux documents d'identité et 35.000 euros. Huit voitures ont également été saisies par la police.

L'homme à la tête de ce réseau est un Albanais connu de la police liégeoise pour avoir été arrêté en 2011 avec d'autres compatriotes. Lors de cette première interpellation, les forces de l'ordre avaient saisi 6,5 kg de cocaïne, 29 kg de produits de coupe et 175.000 euros.