Délestage électrique: six quartiers de Liège dans le plan ; les mesures prévues

En cas de délestage du réseau électrique, six quartiers de Liège pourraient être privés d'électricité. Avec quelles conséquences ? Le délestage, rappelons-le, est une opération volontaire. Il s'agit de couper l'électricité dans certaines zones pour éviter la coupure totale incontrôlée, ce qu'on appelle le black-out. La mesure peut être décidée en cas de risque de pénurie d'électricité. Le risque est le plus élevé en hiver aux heures de pointe de l'après-midi. Le pays a été découpé en zones. A Liège, six quartiers font partie de la tranche 8, la première concernée par un éventuel délestage. Les autorités communales ont listé une série de risques et de mesures préventives dans un plan adopté en 2015.

Dans quels quartiers ?

Les quartiers qui pourraient subir ce délestage sont Grivegnée, Chênée, Angleur (en partie), Glain, Wandre (en partie) et le Thier-à-Liège (en partie). Au total, 40 000 habitants. Selon le plan de délestage, l'alimentation électrique pourrait être coupée quelques heures dans ces zones pour éviter un black-out. Attention, aucune coupure n'est annoncée pour les prochains jours. Mais la ville a listé à l'avance les risques et les mesures à prendre.

Alors, quels risques ? Des chutes à la maison puisque pas de lumière, des accidents de voiture, puisque pas de feux, des risques d'agressions et de cambriolages puisque pas d'alarmes, incendies si on utilise des bougies, et ne pas pouvoir appeler les secours, risque pour les pompiers de manquer de pression dans les canalisations d'eau.

Les mesures à prendre sont déjà planifiées: des centres d'accueil éclairés et chauffés par quartier, la police patrouillera avec des gyrophares, les écoles seront fermées à midi et si une structure hospitalière est délestée, son courant sera rétabli immédiatement après avoir été coupé. Une coupure si elle survient devrait durer cinq à six heures et elle sera annoncée avec une semaine d'avance.

Rappelons bien qu'un délestage n'aura lieu qu'en cas de pénurie d'électricité et que nous ne sommes pas en pénurie pour l'instant. Aucune coupure de courant n'est donc programmée à ce jour.