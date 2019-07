Délais d'intervention : l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs est particulièrement rapide

Le Centre fédéral de connaissance pour la Sécurité civile du SPF Intérieur a publié début juin le Rapport statistiques 2016 des zones de secours. Il contient notamment les chiffres relatifs à la rapidité d’intervention de ces dernières.

La zone 2 de la province de Liège, c’est-à-dire celle de l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs, se distingue. Parmi toutes les zones du pays ayant communiqué leurs statistiques, elle est celle qui a eu la plus courte durée moyenne avant départ, c’est-à-dire la durée séparant la réception de l’alerte et le départ du premier véhicule. Ce temps est de 2 minutes 17 secondes. La moyenne nationale est de 4 minutes 16 secondes.

Cette même zone 2 est par ailleurs la meilleure de Wallonie en ce qui concerne le délai d’arrivée sur place, avec un temps de 9 minutes. La moyenne nationale est ici de 10 minutes 53 secondes.

Le fruit d’un travail quotidien

"Nous sommes très contents de ces chiffres.", commente Sébastien Babette, major f.f. à l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs, "Pas d’être les premiers, parce que nous ne cherchons pas à passer devant nos collègues. Mais, pour le bien de la population, il est très intéressant d’être là le plus vite possible, donc nous travaillons, dans notre organisation, quotidiennement, au fait d’être là le plus rapidement possible pour la population. Beaucoup de facteurs influencent la rapidité d’intervention. D’abord, toute l’organisation interne pour que dès que l’appel est réceptionné on parte le plus vite possible. Derrière cela, il y a la technologie et tout ce qu’on développe en interne pour alerter notre personnel. Il y a aussi la disponibilité du personnel : nous avons fait le choix dans notre zone d’être presque intégralement professionnels, donc le personnel est en caserne et est prêt à partir. Et puis, il y a les implantations des postes tout en périphérie de la ville, ce qui permet d’être rapidement sur les communes extérieures et limitrophes mais également de rentrer de façon très rapide au sein du centre-ville."

Quant au temps de déplacement, il est lié à deux facteurs. "Les maillages sont d’habitude beaucoup plus serrés en ville, donc les camions doivent parcourir moins de kilomètres pour se rendre sur les lieux des interventions. Maintenant, en milieu urbain, nous avons la circulation qui nous freine très fortement.", explique le major f.f. Sébastien Babette.