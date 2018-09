Déguisez-vous avec des costumes du Théâtre de Liège

17.000 c'est le nombre de costumes et d'accessoires que l'on peut louer à la réserve du Théâtre de Liège !

Une aubaine pour ceux qui, le temps d'une soirée, rêve d'endosser le costume de la Belle au bois dormant, de Don Quichotte ou encore des pin-up des années cinquante.

Cette réserve de costumes historiques est installée rue des Carmes à côté de l'atelier de confection du Théâtre de Liège.

Marie Lovenberg, couturière et responsable de la réserve des costumes : "Ces vêtements et accessoires sont très anciens. Ils viennent d'un fournisseur d'un ancien costumier qui s'appelait Marquet. C'était un loueur de costumes et dans les années septante, il a fait don d'une base de son stock au Théâtre de la Place. Ensuite, au fil des années, il y a eu de nombreux achats. Il y a eu aussi tous les costumes qui ont été confectionnés pour les représentations tout au long des saisons".

Des costumes qui traversent toutes les époques

Dans cette réserve du Théâtre de Liège, de nombreuses époques sont représentées et on peut se déguiser suivant l'inspiration. Comme l'explique Marie Lovenberg. "Nous disposons de costumes des années quarante qui sont des éléments burlesques et de cirque. Il y a des brassières à paillettes et des culottes hautes. Il y a également de nombreuses pièces des années cinquante et soixante. Nous avons également des robes typées 18e siècle".

Le coût d'une location s'élève à 30 euros pour une semaine avec un passage au nettoyage à sec.

La location des costumes se fait sur rendez-vous via l'adresse e-mail : m.lovenberg@theatredeliege.be ou par téléphone au 04/344.71.94