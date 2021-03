Dégradations, incivilités, la réserve naturelle du Haut-Geer fermée jusque mi-juillet

Depuis une dizaine d’années, la réserve naturelle du Haut-Geer permet aux amoureux des oiseaux notamment de découvrir de nombreuses espèces.

Le site appartient à Hesbaye Frost et a été transformé en réserve naturelle grâce à la collaboration entre l’entreprise, les agriculteurs, la commune de Geer et Natagora. Sur ces 34 hectares, on retrouve aussi 7 bassins qui se déversent les uns dans les autres. Un endroit très prisé par plus de 240 espèces d’oiseaux mais également des insectes, des grenouilles et même des chevreuils ou des castors.

Confinement et affluence

La réserve a connu un succès grandissant mais depuis un an, depuis le premier confinement, on y enregistre des pics de fréquentation de promeneurs venant d’un peu partout et ce n’est pas sans poser quelques soucis : "un certain nombre de visiteurs, une minorité en fait, commet des incivilités et nous oblige à prendre des mesures. Il y a la problématique des déchets. On essaye de ramasser chaque semaine pour maintenir le site propre. Il y a aussi des personnes qui vont dans les bassins en bateau, pour nager, des cris, des groupes qui viennent faire la fête, des chiens non tenus en laisse, des photographes qui ne respectent pas toujours les règles non plus en allant dans les zones de quiétude", explique Alain Martens, le conservateur de la réserve.

Protection des oiseaux

"C’est surtout une réserve ornithologique", poursuit Alain Martens, " que ce soit en hiver où ils ont besoin de toute leur énergie pour survivre ou au printemps quand ils commencent à parader et à nicher, il y a des comportements qui peuvent les déranger".

L’asbl a donc pris une mesure radicale la fermeture du 2 avril jusqu’au 15 juillet.

"On veut se donner le temps de rouvrir dans les meilleures conditions avec un meilleur affichage, un meilleur balisage, avec un meilleur encadrement et pourquoi pas des caméras. On doit en discuter. Par ailleurs on va essayer d’ouvrir le site à certaines dates pour des promenades avec des guides nature de Natagora, sur réservation, pour les passionnés", ajoute Alain Martens