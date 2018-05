Dégats en région liégeoise suite à de violents orages

Le début de soirée a été agité mercredi soir en province de Liège avec de nombreux endroits touchés par des orages violents, parfois accompagnés de grêle, qui ont provoqué de nombreux dégâts dans le centre de Liège notamment.

Les pompiers liégeois ont eu à intervenir plus d'une centaine de fois entre 19h et 2h du matin. Essentiellement pour des caves inondées. Des tunnels ont également dû être momentanément fermés à la circulation car complètement sous eau. Quant aux escaliers de la montagne de Bueren, à Liège, ils se sont transformés en véritable cascade d'eau. Flémalle, Seraing, Herstal et le Sart Tilman ont aussi été touchés par ces orages.

Une maison de repos de Chênée a aussi dû être partiellement évacuée. Trente-trois résidents de la Résidence " l'Air du temps " à Chênée ont dû quitter l'établissement vers 22h15 suite à la traversée de la résidence par une coulée de boue. Les résidents ont été déplacés vers leurs familles, d'autres maisons de repos et des hôpitaux. Aucun d'entre eux n'a été blessé.

Plusieurs autres zones de la province ont également connu une soirée mouvementée. Notamment à Nandrin où les pompiers ont dû intervenir une quarantaine de fois, également pour des pompages. Le terrain de football de Templiers-Nandrin s'est d'ailleurs transformé en piscine avec une cinquantaine de centimètres d'eau sur le terrain situé dans une cuvette. Les 200 jeunes joueurs et supporters présents se sont réfugiés dans la cafétéria située à un étage.

En région verviétoise, c'est surtout l'entité de Dalhem qui a été touchée. Quelques interventions ont aussi eu lieu dans la région de Stavelot-Malmedy.