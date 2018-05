Dégâts en région liégeoise suite à de violents orages: une maison de repos évacuée (photos, vidéos)

Le début de soirée a été agité mercredi soir en province de Liège avec de nombreux endroits touchés par des orages violents, parfois accompagnés de grêle, qui ont provoqué de nombreux dégâts dans le centre de Liège notamment.

Les pompiers liégeois ont eu à intervenir plus d'une centaine de fois entre 19h et 2h du matin. Essentiellement pour des caves inondées. Des tunnels ont également dû être momentanément fermés à la circulation car complètement sous eau. Quant aux escaliers de la montagne de Bueren, à Liège, ils se sont transformés en véritable cascade d'eau. Flémalle, Seraing, Herstal et le Sart Tilman ont aussi été touchés par ces orages.