DéFI présente ses listes en province de Liège pour les élections du 26 mai

Le président de DéFI, Olivier Maingain, était à Liège ce mercredi pour y présenter les listes fédérale et régionales de son parti pour Liège. DéFI espère qu'elles contribueront à lui permettre de poursuivre sa progression en Wallonie. Olivier Maingain affiche l'ambition de décrocher ses premiers parlementaires en province de Liège.

Tant la liste fédérale pour la province de Liège que les listes régionales pour les arrondissements de Liège, de Huy-Waremme et de Verviers sont complètes.

La liste fédérale

La liste pour la Chambre sera emmenée par Renaud Duquesne. Avocat, établi à Marche-en-Famenne, il est le fils de feu le ministre libéral Antoine Duquesne. Renaud Duquesne avait quitté le MR et rallié DéFI en octobre 2017 en annonçant ne plus se reconnaître dans le MR. Il caresse l'espoir de voir sa liste décrocher deux sièges de députés fédéraux. Il annonce vouloir mener une politique du possible et du juste milieu.

Derrière lui, la deuxième candidate effective est Julie Leclercq, élue conseillère communale à Engis en octobre dernier. Elle s'était alors présentée à la tête de la liste qu'elle avait fondée: le Parti Social EH.

Les listes régionales

La liste régionale pour l'arrondissement de Liège sera, elle, conduite par Camille Périlleux, une enseignante liégeoise déjà candidate DéFI aux dernières communales. Interrogé sur les objectifs de cette liste en terme de sièges, Olivier Maingain n'hésite pas fixer la barre à deux.

Les listes régionales pour Huy-Waremme et Verviers seront prochainement présentées en détails dans ces arrondissements.

Mais il est d'ores possible d'annoncer que la liste pour Huy-Waremme sera emmenée par Grégory Vidal. Il est conseiller communal à Huy depuis 2012. Il d'abord élu sur la liste PourHuy d'Anne-Marie Lizin, liste devenue DéFIpourHuy pour le scrutin d'octobre dernier.

Pour Verviers, la tête de liste aux régionales sera Dany Beaupain. Le Jalhaytois avait démissionné de DéFI en novembre 2017 mais il a donc réintégré le parti depuis.