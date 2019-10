Découvrir une œuvre différemment avec les concerts augmentés de l'OPRL

Les concerts augmentés font leur arrivée dans la programmation de l’OPRL. Les œuvres de Chostakovic en passant par Stravinsky et bien d’autres vont être accompagnées de différentes formes d’art. Au programme: du mapping, du théâtre et également un ciné-concert.

"Ce principe consiste à montrer de grandes œuvres avec une forme de scénographie originale et particulière et ce sont à chaque fois des créations, précise Daniel Weissmann (Directeur général de l’OPRL). Mais c’est l’œuvre musicale qui porte le projet, il ne s’agit pas d’une illustration. Le plus est, bien entendu l’autre art avec lequel on se confond mais cela reste la musique plus autre chose".

Un travail d’adaptation et de création

Les concerts augmentés demandent un véritable travail d’adaptation à la technologie et à ce que la musique porte souvent comme grands contrastes. C’est le cas du mapping. Comme l’explique Daniel Weissmann. "Cette technique engendre un bruit ambiant. Cela peut être un bruit de machine, un bruit de ventilateur pour pouvoir projeter avec de grandes machines des images en 3D. C’est spectaculaire mais il y a quelques contraintes".

Mapping sur la onzième symphonie de Chostakovic

Le premier des 5 concerts augmentés est un mariage entre la grande symphonie de Chostakovitch intitulée l’année 1905 et la technique du mapping.

Daniel Weissmann: "Cette symphonie est très descriptive, on pourrait presque penser à de la musique de cinéma. C’est une œuvre extrêmement contrastée et spectaculaire qui sert, au départ, de création avec le mapping. Créées par le collectif Dirty Monitor, les vidéos projetées sont le reflet de l’histoire de la symphonie qui raconte le massacre des civils russes lors de la révolution de 1905. Il faut savoir que ce collectif écoute la musique et à partir de là fabrique des images spectaculaires en 3D qui sont diffusées avec l’œuvre. Cette technique met l’œuvre en valeur d’une manière très particulière".

Retrouvez le calendrier des concerts augmentés sur le site : https://www.oprl.be/fr