Découvrir Liège à travers ses lieux les plus photogéniques

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Il ne faut pas forcément s’aventurer bien loin pour découvrir de nouveaux paysages. Et rien que sur Liège, on est servi ! Soline de Groeve, journaliste pour Femmes d’Aujourd’hui, est persuadée que notre Cité ardente fait partie des plus belles villes du monde. Elle vous propose de la découvrir à travers ses douze endroits les plus photogéniques.