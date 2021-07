Découvrir la nature en trottinette électrique à Ovifat

Une personne par trottinette, quelques instructions, et c’est parti pour une heure trente de balades dans un paysage plutôt sauvage. C’est l’avantage de ces trottinettes électriques tout terrain : elles passent partout et sont écologiques : " On peut rouler vraiment partout. Ça passe très facilement dans tous les chemins, aussi bien dans la boue que sur les racines ou sur la route. C’est vraiment intuitif et les gens, après cinq minutes de trottinette, commencent à avoir les mouvements et à la fin de la balade tout le monde va vraiment bien ", confirme Maxime De Weck, guide.

Vu leur vitesse limitée, ces trottinettes laissent une grande liberté de circulation, y compris à proximité des réserves naturelles et autres zones protégées : " Il y a des limitations. On est assimilé à un vélo pour autant qu’on ne dépasse pas 25 km/h, donc les trottinettes sont bridées à cette vitesse-là. Les balades sont aussi toujours guidées, on ne part pas seul avec sa trottinette, pour deux raisons : tout d’abord parce que je n’ai pas envie que les personnes aillent n’importe où, et d’autre part parce qu’on n’est jamais à l’abri d’un petit souci technique et parfois ça prend deux secondes pour réparer, mais il faut juste savoir quoi réparer ", détaille Patrick Huppertz, gérant de la société Ardenne Activity.

Les balades s’organisent uniquement par groupes de minimum 6 personnes, et elles ont du succès : " Ça a du succès parce que pour beaucoup de personnes, c’est nouveau. Et puis les personnes qui ont essayé reviennent souvent parce que c’est une sensation dont tout le monde rêvait quand il était petit : avoir un engin qui va tout seul, sans faire de bruit, dans les bois ", ajoute-t-il.

Une envie de recommencer très vite, ce ne sont pas Tanguy, François et Dylan, trois des jeunes du groupe de ce jour-là, qui diront le contraire : " A refaire, franchement. On va plus vite qu’à pied et puis il y a beaucoup plus d’amusement dans les racines, dans les chemins, la boue et tout. On s’est vraiment bien amusé ", explique un d’entre eux. " Ça ne fait pas spécialement peur. Un petit peu d’agilité et ça passe tout seul. J’étais peut-être un peu hésitant au début mais c’est vraiment facile à manier. C’était ma première fois et j’ai franchement bien aimé ", affirme un deuxième. " Le plus difficile, c’était peut-être la première fois qu’on monte sur la trottinette, pour mettre les gaz et freiner, mais le reste ça va facile, et puis après 200 mètres, ça roule tout seul ", conclu le troisième.

Le prix d’une balade : 28 euros par personne pour environ 1h30.