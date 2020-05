Déconfinement: les consultations reprennent progressivement dans les hôpitaux

Des conditions d'accès précises

Différentes allées sont organisées pour mieux filtrer les patients et éviter les files trop longues. - © RTBF

Car les conditions d'accès à l'hôpital sont très précises. Seuls les patients convoqués peuvent se présenter et passer par un tri. Arnaud Keydener, volontaire: "Il y a un tri de plusieurs allées pour permettre de mieux filtrer les patients et éviter des files trop nombreuses. Ensuite, on leur demande de bien se désinfecter les mains, et on leur donne un nouveau masque. Les personnes qui portent des gants sont invitées à les jeter à la poubelle. On privilégie le gel désinfectant pour les mains".

Un tiers des consultations habituelles

Ces mesures permettent à l'hôpital de redémarrer tout doucement avec un tiers des consultations normales. Sylviane Portugaels, directeur général du CHR: "Nous avions 50.000 consultations que nous avons dû annuler. Aujourd'hui, nous réalisons une reprise avec plus ou moins 700 consultations. Cela représente un tiers des consultations normales d'un lundi sans covid".

Des patients attendent parfois trop longtemps avant de venir

Parmi les patients reçus, certains qui avaient interrompu leur traitement. Un comportement dangereux que regrette le corps médical. Dr Pierre Troisfontaines, chef du service de cardiologie: "Malheureusement, c'est une réalité dans la plupart des hôpitaux et des pays européens: on constate que des personnes ont attendu avant de venir de peur, en autres, de se trouver en contact potentiel avec des patients covid, alors que les circuits sont séparés. Et donc oui, il y a des patients malheureusement qui attendent, et qui attendent parfois trop longtemps".