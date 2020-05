Déconfinement: le marché de Welkenraedt a repris ce lundi matin

Avant les écoles, ce sont les marchés qui ont repris leurs activités ce lundi. A Welkenraedt notamment où les marchands ont retrouvé leurs marques.

Ceci dit, il y a des consignes à respecter: le nombre d'échoppes est limité à 50, la distanciation physique est obligatoire, le masque aussi, pour les commerçants.

C'est un peu l'aventure

Parmi les commerçants, Julien Dehalleux. Il tient une rôtisserie sur la Place des Combattants. Pour lui, ce matin, c'était un peu l'inconnu: "On ne sait pas trop... Les gens ont eu tellement peur, est-ce qu'ils vont revenir? C'est un peu l'aventure. Il faut bien recommencer un jour".

Une reprise après deux mois de confinement difficiles: "On n'a plus eu de rentrées financières du jour au lendemain. C'est très difficile. Un fameux manque à gagner. Et ce qui est perdu est perdu, on ne le retrouvera jamais".

Mais ce matin, le commerçant était à nouveau prêt à recevoir les clients, avec les mesures de précaution adéquates: "On a du gel hydroalcoolique, une barrière devant l'échoppe pour que les gens aient un sens, mais en général, ils sont bien éduqués, ils font attention".

Un soulagement, mais une déception pour les gros marchés

De son côté, Léonard Monami, le président de la fédération nationale du commerce ambulant, est soulagé, mais aussi déçu: "C'est vrai que c'est un soulagement, mais d'un autre côté, c'est une déception parce que les gros marchés ne vont pas rouvrir. Ici, on a la chance d'être à Welkenraedt et d'avoir un marché qui fait moins de 50 marchands. Mais pour ceux qui font plus de 50 marchands, là, il y a un gros souci. Quel est l'intérêt d'un marché? C'est comme ici, en centre-ville, les gens qui habitent en appartement doivent pouvoir venir ici, trouver des bons producteurs, des bons fruits, des bons poulets rôtis. Et finalement, c'est un peu cela qu'ils ont estropié, les marchés dans les villes. Je me pose parfois la question de savoir qui a intérêt à tuer les marchés et pourquoi."

"Par rapport à des gros marchés comme la Batte par exemple, on en est nulle part" regrette Léonard Monami. "On aurait pu faire 4 Battes de 50 marchands avec des entrées et sorties spécifiques. Je crois que c'est une des solutions que je vais proposer, pour la Batte en tout cas, et pourquoi pas pour Charleroi et Bruxelles".