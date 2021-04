Décès de Roland Planchar, figure du journalisme d'investigation

Le journaliste Roland Planchar, ancien de La Libre Belgique et du Vif est décédé, à l’âge de 62 ans. Il avait commencé sa carrière à la Gazette de Liége comme photographe avant de devenir rédacteur. Au début de sa carrière de presse écrite, il avait notamment collaboré à une minutieuse enquête sur Norman William, le gourou du mouvement Ecoovie, installé au château Sainval, à Tilff, et qui avait réussi à s’introduire auprès de l’un ou l’autre échevin liégeois, à l’époque de la majorité rouge et verte dans les années quatre-vingt. Il en avait acquis un regard pénétrant sur les "groupements sectaires nuisibles", au point d’occuper des fonctions officielles, la vice-présidence de l’organisme chargé par le gouvernement belge de surveiller, et de prévenir, ces phénomènes. Il avait suivi les affaires Dutroux et Fourniret. Il avait la réputation d’entretenir d’excellents contacts auprès de la Sûreté de l’Etat, et il avait suivi plusieurs dossiers de terrorisme.