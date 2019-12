Décembre 1944, les bombardiers américains attaquent Malmedy mais ce n'était pas la bonne cible…

Fin décembre 1944', l’offensive des Ardennes s’achève. Elle a causé de nombreuses pertes humaines et de gros dégâts matériels dans l’Est de notre Province. Alors que Malmedy est occupée par les Américains, la population va cependant vivre un Noël 44' en enfer. Elle sera bombardée trois fois, les 23, 24 et 25 décembre, par des avions américains. Une incroyable erreur dont les circonstances restent encore floues aujourd’hui.

Le 23 décembre dans l’après-midi, la population malmédienne aperçoit 6 bombardiers. Elle pense à un largage sur les Allemands encore proches. Mais elle va vite déchanter car les bombes s’abattent sur Malmedy ! Robert Micha, sa mère et quelques voisins, se sont réfugiés dans les caves de leur maison. "Les bombardiers ont les entendaient mais on entendait surtout les bombes. Ce qui était le plus effrayant c’est que ces bombardements s’enchaînaient donc on ne prenait pas le risque de sortir", se souvient Robart Micha.

Le cauchemar va durer 3 jours. De nouveaux bombardements sur Malmedy les 24 et 25 décembre. Robert Micha tente alors une sortie au lendemain de Noël. "C’était plus par curiosité que par courage. Place de Rome, j’ai vu, qui sortait de l’immeuble, des civières avec des cadavres et des gens blessés".



Comment expliquer ces bombardements ?

Le 23 décembre, les avions américains devaient bombarder la ville allemande de Zulpich, le 24 celles de Schöneken et Wetteldorf, et le 25, St Vith. Les trois fois, les pilotes ont été victimes d’erreurs de navigation. "Malmedy n’a jamais été la cible. C’est par hasard car la ville de Malmedy, avec la neige, ressemblait à ce qu’on leur avait dit", explique Hubert Laby, historien.

Cette tragédie a causé la mort de 202 civils et plusieurs dizaines de soldats américains.

A noter que ce samedi 21 décembre à 17 heures au Malmundarium, à Malmedy, aura lieu une soirée témoignages intitulée "Malmedy se souvient" avec la participation de plusieurs rescapés des bombardements de Noël 44'.