Décathlon confirme son déploiement liégeois avec l'ouverture en novembre de deux nouveaux magasins

Le géant du Sport et du loisir vient de confirmer l'ouverture de son magasin à Belle-Ile ce mercredi. Décathlon a repris une partie des surfaces abandonnées par la fermeture de l'hypermarché Carrefour. Le nouvel espace s'étendra sur près de 1.500 mètres carrés, et sera essentiellement dédié aux activités d'extérieur (nature, trekking, ...).

Autre confirmation : l'ouverture d'un Décathlon City, une sorte de Décathlon de poche (800 mètres carrés), au sein de l'îlot Saint-Michel. La date annoncée pour l'ouverture est le 29 novembre. Le lieu devrait également s'ouvrir à des initiations sportives ou des conférences. "C'est un concept innovant qui sera en rupture avec le magasin de sports traditionnels, explique Raphaël Mathonet, project Leader Liège chez Décathlon, beaucoup plus petit, avec beaucoup moins d'offres de produits physiques. parcontre, ce magasin mise énormément sur l'expérience digitale, avec possibilités de commander et de retirer ses colis; mais aussi de s'initier à des sports, depuis le magasin. "

Ces deux nouvelles entités s'ajoutent à celle d'Alleur (5800 mètres carrés) . L'enseigne française possède désormais trois sites en région liégeoise. Les nouvelles implantation ne risquent-elles pas de déforcer le magasin historique, celui d'Alleur ? "Pas du tout, affirme Raphaël Mathonet, au contraire, on a bien chiffré l'ouverture des deux magasins. Et il se trouve qu'avec la fermeture de Liège-Féronstrée et l'ouverture de Belle-Ile, on sera gagnant sur l'ensemble des trois sites.

Un vélo cargo sera utilisé pour les livraisons, précise Décathlon. 5 personnes sont recrutées pour ces deux ouvertures de magasins.

En Belgique, Décathlon possède 34 points de vente et compte 3.500 collaborateurs.