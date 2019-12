Début le 4 mai pour le procès de l'explosion de la rue Léopold à Liège

Première audience ce jeudi matin pour le procès de l’explosion de la rue Léopold, au centre de Liège, la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Un drame qui avait causé la mort de 14 personnes et fait une vingtaine de blessés. Cette première audience a permis de déterminer le calendrier du procès. Celui-ci se tiendra du 4 au 7 mai prochains.

Une incertitude subsiste toutefois. Le propriétaire de l’immeuble qui a explosé s’est pourvu en Cassation contre son renvoi devant le tribunal correctionnel. L’arrêt de la Cour de cassation devrait logiquement être rendu avant le début du procès et dans ce cas, cela ne posera pas de problème par rapport au calendrier prévu si le renvoi est confirmé. Si la décision de renvoi de la Chambre des Mises en Accusation est cassée, le procès devra probablement être retardé. De même si l’arrêt intervient après le 4 mai.

Quatre prévenus comparaîtront durant ce procès. Ils auront à répondre d’une prévention liée à l’homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, de 14 personnes. Ils devront aussi comparaître pour coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, sur 19 personnes.

C’est une cour à trois juges qui statuera sur le sort du propriétaire de l’immeuble ayant explosé, sur celui d’un agent technique et de la responsable du service de sécurité et de salubrité de la Ville de Liège, et sur celui de l’Intercommunale d’incendie de Liège et environs.

Les débats s’ouvriront le 4 mai par l’audition des experts puis par l’instruction d’audience. Le 5 mai et la matinée du 6 mai seront consacrés aux plaidoiries des avocats des 54 parties civiles. Le 6 mai après-midi permettra d’entendre le réquisitoire de l’avocate générale Marianne Lejeune. Enfin, le 7 mai sera consacré aux plaidoiries des avocats des quatre prévenus. En cas de retard, le procès pourrait se poursuivre le vendredi.

La présidente du tribunal a annoncé jeudi son intention de rendre un jugement dans le mois suivant le procès.

Ce jugement sera ensuite susceptible d’appel voire de pourvoi en Cassation. Ce qui pourrait entraîner le dépassement du délai de prescription pour cette affaire, ce qui fait dire à certaines parties qu’il est très probable qu’aucune peine au niveau pénal ne pourra au final être appliquée dans ce dossier. Il n’en ira toutefois pas de même pour les éventuels dédommagements au civil.