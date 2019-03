Début le 18 mars d'un an de chantier sur la E40 entre Alleur et Loncin

Les automobilistes qui passent sur l'autoroute E40 entre Alleur et Loncin vont devoir s'y habituer, la circulation va être perturbée à partir de ce lundi 18 mars et durant plus d'un an. En cause, des travaux pour la mise à quatre voies de l'autoroute, mais pas seulement.

" Ça consiste d’abord à rajouter une quatrième voie de circulation dans les deux sens de circulation entre Alleur et Loncin, donc sur une portion de 2,6 km. On va également réhabiliter la chaussée, ajouter une bande d’arrêt d’urgence à l’endroit où il n’y en avait pas, placer un nouvel éclairage Led et des panneaux anti-bruit ", détaille Elodie Christophe, du service communication de la Sofico.

Ces travaux, ils vont durer longtemps mais se dérouler en plusieurs phases. Ils sont prévus jusqu'à l'été 2020. La première phase, c'est la préparation du chantier. Ça commence ce lundi et ça se déroule surtout de nuit : " Dès ce lundi, on va essentiellement travailler de nuit, ce qui ne devrait pas trop ennuyer les usagers. On va réduire la circulation à deux voies en direction d’Aix-la-Chapelle à partir de ce lundi et jusqu’au 29 mars. A partir de mercredi et jusqu’au 26 mars, on va réduire la circulation à une voie en direction de Bruxelles, mais toujours uniquement la nuit ", ajoute Elodie Christophe.

Le week-end du 30 et 31 mars, une nouvelle signalisation sera mise en place et la circulation va être plus impactée. A partir du 1er avril, ce sera en effet le démarrage effectif du chantier et des perturbations plus importantes : " Nous allons réduire la circulation à trois voies dans chaque sens, mais elle sera réduite et déviée, ce qui fait que les voies seront plus étroites et la vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone des travaux ".

Le budget de ce chantier : 17 millions d'euros, hors TVA.

Autres chantiers

En raison de dégradations importantes survenues ces derniers jours dans le chantier de l’E40/A3 entre Melen et Battice, une voie de circulation vers Liège sera fermée au niveau du viaduc de Herve, dès ce vendredi 15 mars à 20h et jusqu’au lundi 18 mars en soirée. Le reste du chantier lui se poursuivra jusqu’en mai, avec trois voies rétrécies et déviées ainsi qu’une vitesse limitée à 90 km/h, vers Liège, et la soustraction de la bande de gauche, sur 400 mètres, en dehors des heures de pointe, dans le sens vers Aix-la Chapelle.

Enfin, sur l’autoroute E25, un autre chantier de renouvellement du revêtement nécessitera la fermeture de la bretelle d’accès 42 " Tilff-Cortil ", du lundi 18 mars au vendredi 22 mars, en direction du Luxembourg. Les usagers sont invités à prendre l’autoroute en direction de Liège et à faire demi-tour pour retourner vers le Luxembourg à hauteur de la sortie n°40 " Embourg "