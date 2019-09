Début du procès concernant le père de famille qui a tué ses deux jeunes enfants

C’est le premier procès d’assises depuis la rentrée judiciaire. Et il risque d’être particulièrement bouleversant. Un Liégeois de 39 ans devra répondre de l’assassinat de ses 2 jeunes enfants.

2 petits garçons, Jules, 6 ans, et Timothé, 4 ans à peine. Leur père les a tués à coups de couteau il y a un peu moins de 2 ans, dans le quartier Saint-Walburge à Liège. Un double infanticide survenu dans le contexte d’une séparation houleuse.

A l’époque, cet enseignant, prof d’éducation physique dans une école secondaire d’Amay, n’accepte pas la séparation avec sa compagne. Ils ont rompu 5 mois plus tôt, après 12 ans de vie commune. Il tente de la récupérer, se montre de plus en plus insistant et lui adresse divers reproches et insultes. Il lui en veut d’avoir de nouvelles relations sentimentales et menace à plusieurs reprises de se suicider et de tuer ses enfants.

C’est dans ce contexte très tendu que la maman amène les enfants au domicile de leur père le matin du drame. Malgré l’heure matinale, il est déjà sous l’influence de l’alcool. Une nouvelle dispute éclate, elle s’en va. Quelques minutes plus tard, c’est le drame. Ce père de famille tue ses deux enfants de plusieurs coups de couteau au cœur. Il prend alors la fuite mais est rapidement intercepté. L’homme a des lésions superficielles et aurait apparemment tenté de se suicider.

C’est bien de double assassinat et pas de meurtre qu’il devra répondre car il aurait laissé des écrits qui démontrent que son geste était bien prémédité. La première audience aura lieu cet après-midi et sera consacrée à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront lundi. Ce procès d’Assises devrait durer 2 semaines.