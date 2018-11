Début de polémique à propos de la présence des femmes à la commune de Crisnée

Les écologistes de la localité ont annoncé qu’ils vont se plaindre auprès de la ministre de tutelle, au gouvernement wallon. En cause, le nombre insuffisant d’échevines au sein du collège communal, tel qu’il est prévu dans le pacte de majorité.

Le décret de la démocratie prévoit que des élus des deux sexes y siègent, c’est une obligation, et dans une proportion minimale d’un tiers, c’est une recommandation...Ce n'est pas une règle absolue. En tout cas c’est la lecture quand on fait le bourgmestre, le libéral Philippe Goffin. Le texte prévoit des exceptions.

Et en l’occurrence, une seule de ses colistières a accepté un mandat exécutif, les autres ont refusé, parce qu’elles n’ont pas obtenu un score, en voix de préférence, qui les place en ordre "utile " par rapport à des mandataires masculins. C’était en quelques sortes la logique du suffrage universel entre la logique du quota.

Le mouvement réformateur trouve particulièrement culotté de la part des verts de lancer cette polémique, dans la mesure où deux candidates de cette liste se sont désistées pour qu’un homme, arrivé troisième et donc en principe simple suppléant, et même second suppléant, soit désigné conseiller effectif....