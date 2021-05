Début de la vaccination des agents à la prison de Lantin

La vaccination des agents pénitentiaires va débuter ce mardi, à Lantin et à Ittre notamment. Deux prisons qui accueilleront aussi la vaccination d’agents prestant dans des centres pénitentiaires proches comme Huy, Marneffe ou encore Paifve, en ce qui concerne Lantin.

Ce mardi, ce sont les plus de 55 ans qui débuteront, suivis progressivement des autres tranches d’âges. C’est une vaccination qui était attendue par les agents, ceux-ci ayant même déposé un préavis de grève pour l’obtenir.

Parmi ceux qui se feront vacciner dès cette semaine, Philippe Scheepers, assistant pénitentiaire en chef à Lantin : " Excellente nouvelle. C’est pour être immunisé et pouvoir tôt ou tard revivre plus ou moins normalement. C’est important dans une prison comme dans les hôpitaux ou les écoles. Je pense que l’attente était très grande. On a dû faire face à pas mal de quarantaines, des mesures de précaution qu’on a dû prendre parce que, malheureusement, un de nos collègues s’est révélé positif, et donc toutes les personnes qui ont travaillé de manière très rapprochée avec ce collègue ont dû se faire tester. Je pense donc que ça ne peut être que positif pour la personne en elle-même, pour les collègues, sans oublier les détenus, donc globalement ça ne peut être que positif ", estime-t-il.

La vaccination des détenus devrait quant à elle débuter aux alentours du 18 mai.