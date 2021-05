Début de la récolte des asperges en Hesbaye

Du côté de la Hesbaye, c'est le début de la récolte des asperges. L'asperge, une plante qui a de plus en plus de succès et qui finalement n'est pas trop compliquée à cuisiner.

Quand il fait froid, l'asperge ne pousse quasiment pas

Depuis 17 ans, des asperges vertes sont produites dans le village de Rosoux, près de Waremme. Dans les champs de Hesbaye, on observe que les opérations de récolte sont en cours, malgré les conditions climatiques défavorables. Nicolas Goffin, producteur d'asperges à Rosoux: "L'asperge est dépendante des conditions climatiques. Par des journées comme celles-ci, quand il fait froid et qu'on est proche des gelées la nuit, l'asperge ne pousse quasiment pas. En général, elle peut pousser environ de deux centimètres par jour. Par contre, avec des températures plus importantes, 20-25 degrés, l'asperge pourrait pousser de 6, 8, ou 10 centimètres par jour".

Les asperges passent rapidement du champ au centre de tri où elles sont soigneusement lavées et triées, comme l'explique Nicolas Goffin: "On va les couper à 24 centimètres, qui est la taille commercialisable. Ensuite, on va les calibrer. Vous aurez des asperges de gros calibre, de calibre moyen ou de calibre fin. Les asperges de calibre fin vont plutôt être dédiées à la vente directe vu qu'elles sont plus tendres. Les asperges de gros calibre contiennent plus d'eau, elles vont donc se conserver plus longtemps et seront donc plutôt présentées dans les restaurants ou les grandes surfaces".