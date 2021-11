"De quoi le covid est-il le nom ?" de François Ost, prix du Livre Politique

La foire du Livre Politique se tient ces vendredi et samedi à Liège, et comme lors des dix précédentes éditions, un prix est décerné pour récompenser un ouvrage qui contribue à alimenter la discussion démocratique. Le thème que traite François Ost est d’une actualité brûlante puisqu’il s’agit de la pandémie, plus précisément des effets des mesures sanitaires, de leur légitimité juridique et de leur pertinence philosophique.

A suivre l’auteur, professeur à Saint-Louis et théoricien du droit, depuis le début de la crise sanitaire, c’est le débat politique qui a été mis en quarantaine dans l’enceinte parlementaire, et il entend rompre avec cette atonie. Il s’agit de questionner la "raison publique" d’un gouvernement qui, à grand renfort d’experts, a fonctionné sur un mode managérial, sans beaucoup s’interroger sur la finalité de ses décisions, rivé sur un objectif statistique, le taux d’occupation des lits d’hôpitaux.

Comme d’autres, François Ost conteste que la santé soit la valeur suprême, soit une valeur tout court. Et il s’interroge sur la façon dont des droits fondamentaux se sont amenuisés sans que des contre-pouvoirs, élus ou magistrats, n’interviennent réellement. Avec une proposition qui étonne : réviser l’article 187 de la constitution belge, cet article qui interdit de suspendre même partiellement cette constitution. Le royaume ne peut donc pas connaître de régime dérogatoire aux libertés. Pas d’état d’exception : ça semble une garantie citoyenne, mais le revers de la médaille, c’est que des "restrictions provisoires" peuvent être adoptées sans que les procédures de contrôle ne soient spécifiées, alors qu’au niveau européen, c’est prévu.

L’auteur de cet article est membre du jury qui a désigné le lauréat.