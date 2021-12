De presbytère en presbytère, une réorganisation paroissiale bénéficie aux transmigrants de Barchon

Il faut dire que ce presbytère présente un intérêt patrimonial et architectural, et que l’opération va permettre à l’unité pastorale du culte catholique de centraliser ses divers services. Ce qui entraîne d’autres mouvements : d’autres locaux vont se libérer. C’est notamment le cas au presbytère de Barchon, là où des bénévoles assurent un accueil nuit et jour pour des transmigrants, mais ils sont à l’étroit. Ils vont prochainement pouvoir œuvrer dans de meilleures conditions.

Il est des villages où se rejouent inlassablement des scènes à la Don Camillo et Pepone. Ce n’est apparemment pas le cas à Blegny, puisque l’administration communale vient de décider d’appuyer logistiquement et financièrement la rénovation d’un immeuble de la fabrique d’église de Saint-Remy.

Comme l’explique le bourgmestre de la localité, "Nous avons une problématique de transmigrants sur l’aire de l’autoroute de Barchon, et grâce au travail extraordinaire d’une association de bénévoles, un accueil jour et nuit est organisé, ce qui a un impact positif sur la convivialité et le vivre ensemble : ça a apaisé beaucoup de critiques et de reproches superficiels de riverains face à l’arrivée de personnes étrangères. L’aspect sanitaire est important : si des gens sont dans la nature, il n’y a pas de suivi, et puis d’un simple point de vue humain, nous ne pouvons pas laisser des jeunes gens dormir sous les ponts dans un pays aussi riche que le nôtre".