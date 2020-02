De premiers dysfonctionnements dans les "avertissements" de la scancar de la police liégeoise

Le rodage de la scancar, cette voiture équipée de multiples appareils pour repérer les véhicules des mauvais payeurs de stationnement, prend décidément plus de temps qu’annoncé. Une période "non répressive" a été prévue, de deux à trois semaines où des mises en garde remplacent les amendes, mais, un mois et demi après la mise en route, les avertissements ont commencé depuis une dizaine de jours seulement. Et de premiers dysfonctionnements sont signalés.

Dans un cas, c’est un abonné qui a payé sa vignette annuelle, qui est donc en règle, et qui est néanmoins pris en défaut. Il n’est plus nécessaire, désormais, d’afficher la carte au pare-brise, c’est une banque de données qui sert de référence. Mais à l’évidence la plaque d’immatriculation n’a pas été correctement répertoriée.

Une deuxième situation pose problème : un automobiliste a payé, par l’intermédiaire d’une application de géolocalisation. Il signale la fin de son stationnement, mais prend quelques instants pour dégivrer ses vitres et ranger ses effets personnels. C’est pendant ce bref délai que la scancar l’enregistre : il existe une tolérance, une "latence de grâce" au moment de se garer, mais pas au moment de quitter l’emplacement, malgré la présence de quelqu’un dans l’habitacle.

La police liégeoise répond à toute réclamation. Et puisqu’il reste encore quelques soucis techniques, actuellement, des agents en patrouille continuent de verbaliser.