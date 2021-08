De premiers carottages de prairie, prélude au retour des vaches le long de la Vesdre

Comme l’explique Caroline Sprumont, gestionnaire de projet, "ce sont des carottages jusqu’à quarante centimètres de profondeur, après quoi, nous analyserons les principaux polluants selon la liste de la société publique d’assainissement, à savoir les hydrocarbures, les benzènes, xylènes, et solvants chlorés ; dans les sédiments, ici, on sent juste une légère odeur, si c’est pollué, il va falloir voir si c’est toute la parcelle, ou seulement une zone précise, et s’il faut assainir, ça peut prendre plusieurs mois".

Pas question de laisser revenir le bétail

Pour l’agricultrice, Danièle Gillon, c’est un problème : "J’avais sept grosses génisses ici, pour faire des vaches allaitantes, j’en ai récupéré quatre, mais je ne peux pas les mettre dans un autre pré que j’ai sur les hauteurs, elles ne peuvent pas aller avec le taureau, et si le sol est contaminé, je risque de devoir me passer de cette parcelle, pendant des mois, peut-être deux ans, et de les nourrir au fourrage, ce qui coûte cher…"

Une solidarité fermière commence d’ailleurs à s’organiser, pour envisager un partage des boules de foins fauchés cet été. Elle semble plus que jamais nécessaire