De nouvelles trottinettes sur station débarquent à Liège

A Liège, les trottinettes attirent les opérateurs privés.

Une nouvelle société débarque. Son nom : Knot. C’est une start-up française, déjà bien implantée dans l’hexagone.

Elle lance ses premières trottinettes électriques partagées en Belgique. La société a choisi Liège et un premier partenariat avec l’hôtel Van der Valk Congress. Ce ne sont pas des trottinettes en plus, ce sont des trottinettes différentes, reliées à une station.

Des trottinettes bien rangées et chargées

La différence avec les autres opérateurs, c’est le système proposé, sur station : "nous proposons des trottinettes électriques sur station d’accroche, de rechargement et de sécurisation", explique Nicolas Heinen, "ça évite tous les coûts opérationnels liés à la reprise des trottinettes la nuit généralement pour le rechargement. D’autre part, elles sont évidemment disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24."

Knot a lancé ses premiers engins à partir du Van der Valk (Palais des Congrès) mais la jeune société n’en restera pas là : "pour l’instant, nous sommes en négociations avec des grandes entreprises privées et publiques, avec la ville aussi. On compte en mettre une centaine à disposition mais la demande est plus forte donc on poursuit nos discussions pour développer un maillage de stations à Liège et en Belgique", ajoute Nicolas Heinen.

Le système permet également de configurer des tarifs journalier, hebdomadaire ou mensuel.