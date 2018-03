De nouveaux aménagements au Parc de la Boverie, le "Central Park" liégeois

Vous l'aurez peut-être constaté en vous y promenant: des aménagements sont en cours à la Boverie à Liège. Après la rénovation du musée et l'installation d'une nouvelle passerelle, c'est le cheminement dans le parc qui a été repensé. L'objectif, c'est de rendre la Boverie accessible au plus grand nombre, donc pas seulement aux piétons, mais aussi aux cyclistes et au PMR, les personnes à mobilité réduite, qui pourront circuler sur un revêtement en dur et plus dans du gravier.

Le "Central Park" liégeois

Ce public est de plus en plus nombreux à fréquenter ce parc de la Boverie, surtout depuis que la "Belle Liégeoise" enjambe la Meuse. Selon, André Schroyen, échevin liégeois de l'environnement et des plantations "Grâce à la passerelle, le quartier des Guillemins est désormais en accès direct. Le parc de la Boverie avait déjà beaucoup de succès mais en a encore plus pour cette raison. On n'a pas de chiffres précis mais la fréquentation a au moins doublé. On poursuit donc sa remise à niveau. Un certain nombre de cheminements étaient dégradés. On n'en créera pas de nouveaux mais tout sera remis à neuf et adapté à la circulation des PMR et des vélos"

Les travaux en cours concernent les abords immédiats de la passerelle, sa connexion avec l'entrée du parc et du Musée. Le gros du chantier sera terminé avant les vacances d'été. Prochaine étape: les sentiers autour du principal étang ainsi que le renouvellement et la rénovation des bancs, escaliers et petits ponts. Et puisque plus de monde, cela signifie aussi plus de déchets et de personnes assoiffées , une douzaine de poubelles enterrées et deux fontaines à eau seront bientôt installés dans ce petit "Central Park" liégeois