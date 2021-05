De nombreuses crèches en grève ce mercredi

Parmi les crèches touchées, celles des Lucioles, à Visé et à Richelle. Quand on y interroge les puéricultrices sur les raisons de la grève, un mot est sur toutes les lèvres : reconnaissance. " Une reconnaissance de dire voilà, vous faites un métier. On nous dit qu’on est des gardiennes. Oui, on fait du gardiennage, mais on ne garde pas des meubles ou des voitures. On garde des petites personnes. Il faut aussi qu’on s’occupe de nos fins de carrière ", explique Michelle Collard, puéricultrice depuis 35 ans à Richelle.

La norme d'encadrement, c'est une puéricultrice pour 7 enfants - © RTBF - Olivier Thunus

L’actuelle norme d’encadrement dans les crèches, c’est une personne pour 7 enfants. Des bambins de 0 à 3 ans. Pour Agnès Sauvenière, puéricultrice depuis 30 ans à Visé, c’est trop juste : " C’est vrai qu’au niveau personnel, on est un petit peu juste. On a de plus en plus d’enfants dans les services et on se retrouve parfois avec deux puéricultrices pour toute la journée, or les enfants, il faut s’en occuper, donc ce serait bien d’avoir une puéricultrice supplémentaire qui puisse nous aider parce qu’il y a les soins, il y a des enfants qui viennent malades, il faut les nourrir, il faut les occuper, il faut de l’affection, de la tendresse ", détaille-t-elle.

Pour les puéricultrices, un exemple illustre aussi le manque de reconnaissance pour leur métier. Qui donc sait que le 12 octobre est le jour de leur fête ?