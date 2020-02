De la soupe bio et locale dans les cantines scolaires de Fléron

La commune de Fléron a fait appel à ce groupe qui rassemble des producteurs liégeois et un chef cuisinier pour proposer une soupe bio, saine, locale et équilibrée. Ce lundi, c’est la première fois que cette soupe est servie aux élèves des 7 écoles de la commune. Philippe Renard, le chef qui la prépare, est fier de présenter les produits qu’il épluche, découpe et cuit depuis 5h30 du matin "Les oignons viennent de chez Joël Ruth à Ében-Émael, les céleris-raves également. Les tomates, elles viennent de chez Julien Vandeclee à Houtain-Saint-Siméon et puis la marjolaine vient des Coteaux de Liège. Il n’y a pas plus local que ça" clame le chef avec un grand sourire alors qu’il entame le mixage des légumes. Il faudra 3h30 à Philippe Renard pour faire 120 litres de soupe. Une fois le potage bien assaisonné, il est versé dans des containers hermétiques et envoyé immédiatement aux quatre coins de la commune de Fléron pour que les écoles puissent servir la soupe chaude, même si elles ne disposent pas de cuisine.

Pousser les jeunes vers le local

3h30 de travail pour faire 120 litres de soupe - © RTBF

Avec cette soupe, la commune de Fléron veut pousser les jeunes vers les produits locaux et sains. L’objectif final est qu’ils prennent de bonnes habitudes alimentaires à l’école et qu’ils les transposent chez eux. Il n’en fallait pas plus pour séduire le chef Renard "Moi ça fait 30 ans que je milite pour ça ! Je suis content de voir qu’il y a un résultat, que les gosses vont manger sainement. Au lieu de manger des saloperies, ils boivent un potage, c’est plus sain" se réjouit celui qui a aussi été double étoilé au guide Michelin. Cette soupe est payante mais pas obligatoire. C’est aux parents de passer commande. Les prix : 10 euros les 10 soupes pour les maternelles et 10 euros les 8 soupes pour les primaires. La commune de Chaudfontaine testera le concept en mars prochain.

Fléron elle, va un cran plus loin et propose aussi aux jeunes élèves de découvrir d’où viennent ces produits. Prochainement, des visites pédagogiques seront organisées chez les producteurs de la région pour que les jeunes comprennent comment sont cultivés et travaillés les légumes qu’ils mangent à midi.