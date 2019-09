De la passion au métier pour Benoît Paulis, facteur d'orgues de barbarie, à Stavelot

Petite plongée dans un univers un peu particulier, celui des facteurs d’orgues de barbarie. Il s’agit de ces orgues mécaniques de rue ou d’intérieur. Un fabricant et restaurateur de tels orgues est établi à Stavelot depuis 15 ans. Son nom : Benoît Paulis.

Sur cet instrument, la musique est produire à l'aide d'un cylindre parsemé de petits clous - © RTBF - Olivier Thunus De sa passion, il a fait un métier. Pour Benoît Paulis, tout a débuté avec un instrument qui l’intriguait : " Intrigué par cet instrument qu’est l’orgue d’église et son fonctionnement, j’ai appris à jouer de l’orgue. Donc j’ai très vite intrigué les facteurs d’orgues et j’ai travaillé durant un an à la manufacture d’Orgues Thomas à Francorchamps. Et de fil en aiguille, encore plus passionnant que l’orgue d’église, j’ai découvert l’orgue de barbarie ", explique-t-il.

Cet orgue de barbarie vient d'être restauré - © RTBF - Olivier Thunus Ce métier est en fait multiple. Il nécessite de nombreuses compétences : " Il y a évidemment toute la partie ébénisterie, puis le travail du cuir pour tout ce qui est soufflerie permettant de produire le vent, puis le travail du métal, de la mécanique et, tout à la fin, forcément, une partie musicale ", énumère-t-il.

Construire ou rénover un tel orgue est un travail particulièrement minutieux - © Pauliphonic Benoît Paulis ne se contente pas de restaurer des orgues de barbarie. Il en construit aussi : " La clientèle, c’est plutôt pour des petits orgues de rue mais la fabrication c’est assez anecdotique. Cette année, on a peut-être vendu quatre ou cinq instruments neufs. Pour les instruments neufs, 50 pc des clients viennent de Belgique et 50 pc de l’étranger. Pour la restauration en revanche, on travaille surtout pour l’Asie, un peu pour les Etats-Unis, et puis aussi pour la Belgique et la France ", détaille Benoît Paulis.

L'orgue a dû être entièrement démonté - © RTBF - Olivier Thunus Restaurer un tel type d’orgue peut demander six mois. Deux pour en construire un neuf de type petit orgue de rue. Dans l’atelier de Pauliphonic, le nom de l’entreprise, un orgue de salle de bal est en cours de restauration pour le compte d’un musée anversois. L’occasion d’en découvrir le contenu.

Un orgue de barbarie se compose de multiples pièces - © RTBF - Olivier Thunus " On a démonté l’entièreté de l’instrument. On nettoie chacune des pièces. On vérifie que chaque élément fonctionne et on documente notre travail. Ici, c’est un instrument à vent donc il y a une pompe, qui fonctionne avec un système de vilebrequins, des bas de levier qui vont actionner un soufflet, comme pour une forge. Et donc il y a du cuir. Souvent, le cuir est un élément qu’on doit remplacer. Au-dessus de cette pompe vient ce qu’on appelle un sommier. C’est l’endroit où sont disposés tous les tuyaux. On a une série de soupapes aussi. Dans l’orgue d’église, ces soupapes seraient commandées par un clavier et les doigts du musicien mais ici ce clavier est remplacé par un système de cartons perforés ", détaille le facteur d’orgue.

Les trompettes qui composent l'orgue - © RTBF - Olivier Thunus " La première partie qu’on voit aussi, ce sont les trompettes. Ce sont des jeux d’anges. Il faut imaginer que dans l’orgue, il y a environ 400 tuyaux. Et puis il y a la partie clavier où vont être tous les cartons, et enfin à l’arrière on voit une grosse caisse et une caisse claire, c’est primordial pour le rendu général de la musique ".

Une boîte à musique tout à fait exceptionnelle - © RTBF - Olivier Thunus Instrument exceptionnel Ce sont régulièrement des instruments exceptionnels qui lui passent entre les mains. Exemple avec un des instruments en cours de restauration pour le compte d’un musée asiatique.

Cette boîte à musique fonctionne avec des disques - © RTBF - Olivier Thunus " C’est une boîte à musique assez particulière. Tout d’abord elle joue non pas sur des cylindres avec des petits clous mais elle joue avec des disques avec des petits ergots qui dépassent. Ces petits ergots vont venir faire jouer le peigne de la boîte à musique ", explique Benoît Paulis.

Douze disques au total s'insèrent dans la boîte. Un par heure - © RTBF - Olivier Thunus " Cette boîte à musique est encore plus exceptionnelle parce qu’elle est dans un meuble très finement réalisé, avec tout un jeu de miroirs qui donnent un effet assez particulier, et même un vitrail sur l’avant. A l’intérieur de ce meuble se cache le mécanisme de la boîte à musique, qui contient douze disques. Tout ce mécanisme est relié à une horloge et chaque heure, le mécanisme se met automatiquement en marche, un disque monte dans le système de lecture. Il est lu puis remis en place et le disque suivant se prépare pour qu’à l’heure suivante on puisse jouer un autre morceau ", ajoute-t-il.

Les disques sont eux-mêmes de belles pièces - © RTBF - Olivier Thunus " Il s’agit ici d’un instrument qui date des alentours de 1900. C’était vraiment ce qui se faisait de plus luxueux dans la manière de reproduire la musique à la maison ".