De la neige sur les hauteurs du pays, mais en moins grande quantité qu'annoncée

Cette nuit, sur les routes, les épandeuses étaient de sortie, utilisant un mélange simultané de sel et de saumure, plus respectueux de la nature. André Schmitz, ingénieur au SPW, chef de District Stavelot: "Cette saumure permet au sel sec d'agir plus rapidement mais aussi de mieux s'accrocher à la route. Elle permet de faire coller le sel à la route. C'est plus écologique dans la mesure où le sel que nous épandons, surtout par temps plus ou moins sec, n'est pas chassé en bord de voirie lors du passage des véhicules". Un sel d'autant moins chassé que l'épandage de nuit a lieu en période de couvre-feu.

Une couche de neige suffisante pour attirer les promeneurs

La grande savane des Fagnes est presque blanche ce lundi. - © RTBF

En face, la grande savane des Fagnes est presque blanche. On annonçait 10 à 12 centimètres de neige, il en est tombé trois. Une couche suffisante pour poétiser une randonnée: "On est en congé. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais pour la Belgique, ça va". "En Flandre, on n'a pas de neige, donc c'est déjà pas mal ici" explique ce couple de promeneurs.

Le paysage, habituellement sauvage, semble s'être endormi sous sa couverture blanche. Les promeneurs sont aussi moins nombreux, ce qui a rassuré ce pensionné venu de Flandre: "C'est fantastique de se balader ici, c'est parfait. En plus, on est lundi, il n'y a pas trop de monde, on est tout à fait à l'aise, on peut vraiment en profiter".

Et autant en profiter quand on peut, car ce ne sont pas les légères chutes de neige annoncées ces mardi et mercredi qui devraient permettre de faire du ski de fond cette semaine dans les Hautes Fagnes.