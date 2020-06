De l'énervement dans les files pour les recharges de compteur à budget chez Resa

Plusieurs véhicules de la police liégeoise sont intervenus, ce mardi matin, au siège de la société Resa. En ce dernier jour du mois de juin, les files se sont très fortement allongées. A l’origine du phénomène, des coupures de courant, d’où une affluence inhabituelle au service des compteurs à budget. Plusieurs centaines de personnes, sur près de deux cents mètres dans les rues du quartier du Jardin-Botanique. Le vigile a éprouvé quelques difficultés à maintenir le calme parmi la foule, d’où le recours aux forces de l’ordre.

Le problème, ce sont les modalités de sortie du confinement. Depuis trois mois, le fonctionnement des compteurs à budget a été suspendu, pour éviter que les usagers ne doivent sortir de chez eux pour procéder à une recharge. Avec l’allègement des restrictions sanitaires, il a fallu reprendre les habitudes de prépaiement, et, au préalable, sans que ça n’entraîne la moindre dépense, se connecter à une borne, avant ce mardi, impérativement. Une activation nécessaire, notamment, pour obtenir ensuite la prime ponctuelle de la région wallonne. Selon nos informations, plus de trois mille utilisateurs ont négligé cette formalité, soit environ un dixième des ménages concernés, et se sont retrouvés, depuis quelques heures, sans électricité.

Les guichets du gestionnaire de réseau devraient rester accessible en fin de journée au-delà des heures d’ouverture habituelles. Du côté d'Orès, le délai pour effectuer les démarches ont été allongés jusqu'à vendredi.