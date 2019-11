De l'auto-stop organisé à Liège avec l'application Victor

Deux Liégeois viennent de lancer une application de covoiturage basée sur le principe de l’auto-stop. Passager et conducteur se rencontrent sans qu’aucune planification ne soit nécessaire.

Cette application, baptisée Victor, a été lancée ce lundi 4 novembre sur le tracé Guillemins/Sart-Tilman. Une dizaine d’arrêts ont été installés.

Concrètement, le passager doit se rendre à un de ces arrêts et attendre qu’une voiture Victor s’arrête. Il devra s’acquitter, via l’application, d’une partie du coût du trajet. De son côté, le conducteur qui charge un passager pour le déposer plus loin sur son trajet est récompensé par des points qu’il pourra échanger contre des bons valables dans des commerces locaux.

La ligne Guillemins/Sart-Tilman est un test. S’il est concluant, les deux entrepreneurs liégeois comptent établir un réseau de plusieurs lignes sur Liège et transporter à terme plusieurs milliers de personnes chaque jour.