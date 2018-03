De jeunes agriculteurs waremmiens se mobilisent

Quelques bottes de paille devant un hypermarché, et une poignée de jeunes fermiers hesbignons qui invitent les clients à goûter de la viande de qualité: voilà l'action de dégustation qui a été menée ce samedi, à ANS. Une manière de réagir au scandale Veviba, ou du moins de tenter d'en réduire l'impact auprès des consommateurs. Le message est limpide: les éleveurs de la région respectent les normes sanitaires et environnementales. Ils refusent d'être stigmatisés, et de subir les conséquences du comportement de quelques fraudeurs...