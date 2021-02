De gros soucis administratifs pour la fourrière des véhicules mal garés, à Liège

Décidément, l’enlèvement des véhicules abandonnés en rue, ou stationnés en infraction, n’est pas de tout repos pour les autorités communales liégeoises. Voici trois ans, des accusations de corruption ont été lancées à l’encontre de l’opérateur chargé du dépannage, la société Nucera. Elles se sont révélées sans fondement, mais elles ont suffi à dégoûter les responsables de la firme, qui ont décidé d’arrêter la gestion de la fourrière. Elle a alors été confiée, transitoirement, au groupe des Bayard. Puis, en juin dernier, un appel d’offres a été lancé, afin de conclure un nouveau contrat pour les quatre années à venir, un contrat qui aurait dû commencer en janvier. C’est une entreprise ansoise, spécialiste de la vente de voitures d’occasion, qui, en novembre, a été choisie. Mais le groupe des Bayards a contesté cette désignation. C’est que le cahier des charges a été rédigé de manière très floue, sans doute pour abaisser le niveau d’exigences, et élargir la concurrence à plus de candidats. Mais un problème de respect de la loi sur les marchés publics s’est posé pour plusieurs clauses et critères de sélection, notamment sur le niveau d’équipement requis en matériel et en personnel.

Avant que la justice ne casse la décision, une prolongation temporaire jusqu’en juin a été conclue avec le groupe des Bayards, le temps de relancer une nouvelle adjudication. Pour les usagers, et pour les taxes à percevoir, l’épisode devrait passer totalement inaperçu. Mais c’est plus qu’un fâcheux contretemps. La ville risque de se voir réclamer des dédommagements si l’adjudicataire de l’automne, qui a déjà acheté trois dépanneuses, n’est pas confirmé…