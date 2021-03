De chef gastro à cuistot d’internat : la reconversion d’un Liégeois pour survivre à la crise

Petits choux à la crème et crèmes brûlées remplacent les biscuits industriels. Les plats de pâtes sont améliorés, de manière parfois très discrète, comme nous le souffle de chef en pleine préparation : "Je triche un peu avec les carbonaras, histoire qu’elles aient des légumes. Aujourd’hui, j’ai mélangé des petits choux-fleurs aux lardons, ça va passer tout seul… "

Thomas Mordant, restaurateur liégeois, ne s’en sortait pas face à la crise. Les plats à emporter ne suffisaient plus pour rentrer dans ses frais, alors il a dû trouver une solution : il s’active maintenant aux fourneaux d’un internat à Huy. Et comme son enseigne fait dans la cuisine gastronomique, les élèves se régalent.

Tout seul ou presque. Thomas Mordant a travaillé dans plusieurs établissements Horeca, dont un hôtel-restaurant cinq étoiles à Knokke. Depuis plus de dix ans, il possède son restaurant à Liège. Mais cela ne l’aide pas toujours à ravir les papilles des jeunes filles de l’internat dans lequel il a accepté un poste temps plein. "Dans un internat, les jeunes filles viennent de différents milieux, de tout type de classe sociale. Il y a des aliments qu’elles connaissent, d’autres qu’elles ne connaissent pas", explique le chef. "Une petite anecdote : une fois, je leur ai fait des mi-cuits au chocolat et il y a en qui ne l’ont pas mangé… parce qu’il n’était pas cuit !", s’amuse-t-il.

Avec cette reconversion, le chef est devenu multitâche. Il assure également le service, ce qu’il lui permet de jauger facilement si ses recettes rencontrent du succès. L’un de ses buts est d’arriver à faire découvrir un maximum d’aliments et de plats. "Les pâtes aux fruits de mer, c’est spécial, mais c’était bon", se souvient l’un des écolières. "L’autre fois, il y avait de gros morceaux de sel, ça faisait mal aux dents !", s’étonne une autre après avoir découvert la fleur de sel. Et parfois c’est un flop :"L’autre fois, il y avait une île flottante. Je ne sais pas si ça s’appelle comme ça, mais ce n’était pas bon… ", assure une des jeunes filles.

Les nouvelles amatrices de la cuisine de Thomas Mordant ont définitivement des goûts différents de sa clientèle habituelle. Mais le restaurateur se l’explique : "Curieusement, les flans au caramel n’ont pas eu beaucoup de succès parce qu’elles ont un repère : l’industriel. Le flan maison a plus de goût et ça passe plus difficilement."

À l’internat pour jeunes filles à Huy, elles sont actuellement une trentaine à mener la vie dure au restaurateur, qui prend beaucoup de plaisir à leur faire découvrir une nouvelle manière de manger, en attendant de retrouver les fourneaux de son propre restaurant.