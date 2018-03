De 20 à 6000 euros, la dette communale par habitant en province de Liège varie très fort

Vingt euros, c'est le montant annuel de la dette de chaque habitant à Ouffet pour l'année 2015. En soi, il s’agit du montant le plus modeste de la province. Rien comparé aux 6000 euros d'endettement des habitants de la ville de Liège. C'est ce qui ressort des statistiques.

Mais ces chiffres isolés ne veulent pas dire grand-chose. Les plus grosses communes ont souvent des montants de dettes plus élevés mais aussi des capacités de remboursement plus importantes. Et entre petites communes de moins de 5000 habitants, les montants varient encore énormément.

Avec moins de 300 euros, Oreye possède une des dettes annuelles par habitant les plus basses de la province. L'argent que rapporte la sucrerie aux finances communales n'explique pas tout. Sans subsides, la commune a renoncé à construire une salle polyvalente.

À Fexhe-le-Haut-Clocher par contre, cette dette frise les 3000 euros. Un choix politique assumé par le bourgmestre MR Henri Christophe. "Une commune sans école n’a plus rien d’un village. Nous avons donc fait le choix politique d’investir dans nos écoles. Des investissements en partie sur fonds propres, nous le savions dès le départ. Cela dit, nos capacités de remboursement sont respectées. Nous avons également décidé d’investir dans une gare, pour en faire du logement social."

Arnaud Dessoy, analyste à la banque Belfius, relativise ces dettes communales. "L’endettement communal ne doit pas être perçu en soi comme quelque chose de négatif. C’est un choix politique. D’ailleurs, l’absence d’endettement n’est pas nécessairement une bonne chose. Cela veut peut-être dire que la commune ne fait pas assez d’investissements pour entretenir ses voiries ou ses bâtiments. Et crée quelque part une dette cachée qu’il faudra payée plus tard."

En Région wallonne, la dette communale moyenne s'élève à 1665 euros par habitant.